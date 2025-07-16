Eskişehir’de zeytinlik yasasına karşı eylem

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu çağrısıyla Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda bir araya gelen yurttaşlar, torba yasanın geri çekilmesi için parkta bir saat nöbet tuttu.

Platform adına açıklama yapan Nesrin Küçük, torba yasanın doğayı, zeytinlikleri bitireceğini, maden ve enerji şirketlerine kıyak yasası haline geleceğini ifade etti.

"MADENCİLERE VE ENERJİ ŞİRKETLERİNE KIYAK YASASI"

Küçük, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İlgili kanun teklifini sunanların mesleki faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere ilgili teklif, maden ve enerji şirketlerine faaliyetlerinde büyük kolaylıklar ve imtiyazlar sağlamayı, doğamızı ve yaşam alanlarımızı talan etmelerine engel ve prosedür olarak gördükleri ÇED süreçlerini ve doğayı koruyan diğer kanunları aşmayı amaçlıyor. Komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelecek olan bu yasayla, Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ekosistemin yaşamsal hakları hiçe sayılıyor. Özetle maden ve enerji şirketleri için dikensiz gül bahçesi yaratılmak isteniyor.

"ŞİRKETLERE YEŞİL IŞIK, HALKA KARANLIK"

Yasayla ÇED muafiyeti genişletiliyor, kamuoyu ve yargı denetimine ve itirazlara engel olmak için, 25 hektardan küçük maden sahaları, petrol/doğalgaz arama projeleri, HES’ler, golf sahaları, asbestli yapıların yıkımı gibi yüzlerce proje için artık 'ÇED gerekli değildir' kararı aranmayacak. Böylece hangi alanlarda hangi projelere başlandığını proje başlayana kadar duymayacağız.

'ÇED gerekli' projelerde ise 'ÇED olumlu' kararı alınmadan şirketlere izin, teşvik ve ruhsat süreçleri başlatılacak, şirketlere kolaylık için faaliyetlerle ilgili şirketlerin devlet kurumlarından alması gereken izinleri Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sağlayacak, bakanlık çalışanları hızlı onay için zorlanacak. Kurum görüşleri jet hızıyla istenecek ve kurum görüş yollamamışsa görüş olumlu olarak değerlendirilecek.

"YASAYLA CUMHURBAŞKANINA OLAĞANÜSTÜ YETKİLER TANINIYOR"

Yasayla Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanınıyor. ‘Stratejik veya kritik’ olarak tanımlanan madenlere ilişkin izinlerin verilmediği durumlarda, nihai kararı, cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık ettiği, çevre ve şehircilik bakanı, enerji ve tabii kaynaklar bakanı, hazine ve maliye bakanı, sanayi ve teknoloji bakanı ile izinler hakkında yetkili tüm bakanlıkların bakanlarından oluşan kurul verecek. Stratejik ve kritik olarak tanımlanan madenlere ilişkin şirketlere izin verilmese dahi bu kurul devreye girerek izinleri verecek. Bu durum ilgili bakanlıklara bağlı kurumlar üzerinde görüş ve izin verirken şirketler lehine olağanüstü bir baskı oluşturacak."