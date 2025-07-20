Eskişehir’de zeytinlikler için 24 saatlik nöbet tutuldu

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan tanıyan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine karşı Ulus Anıtı Haller Parkı’nda 24 saatlik yaşam nöbeti tuttu.

Zeytin üreticilerinin, köylülerin ve muhalefetin, zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağını belirterek karşı çıktığı kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, kanun teklifinin TBMM’nde kabul edilmesine ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılacak olmasına tepki göstermek için Ulus Anıtı Haller Parkı’nda dün saat 20.00'de 24 saatlik yaşam nöbetine başladı.

Platform adına açıklama yapan Esra Doğan, nöbetlerinin sembolik olduğunu ifade etti. Tüm şehirlere örnek olması umuduyla nöbete başladıklarını söyleyen Doğan, yaşam alanlarını ve zeytinlikleri savunmak adına hem hukuk mücadelesi vereceklerini hem de sokakta ve alanlarda olacaklarını belirtti.

“ŞİRKETLER YASAYI SİPARİŞLE TBMM’YE GETİRDİ”

Yasanın şirket sahiplerinin siparişiyle TBMM’ye getirildiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

“Ülkede 19 Haziran’dan sonra başlayan bir yıkım projesi hayata geçirilmek istendi. Bu yıkım projesi insanların, köylerine, doğasına, ormanına, tarım alanlarına, yaşam alanlarına müdahaleydi. Bu işgal planını özellikle Ege bölgesindeki, Muğla bölgesindeki üç şirket sahibi siparişle AKP milletvekillerinin eline tutuşturarak komisyondan geçirilmesini sağladılar. Çok kısa bir sürede, bir ay içinde tasarı TBMM’de yasalaştı. Dün itibariyle Türkiye’de bir 'eko yıkım' projesi hayata geçirilmek isteniyor. Bizler 19 Haziran’dan itibaren hem Ankara’da hem şehrimizde mücadele veriyoruz. Bu mücadele aynı zamanda şehrimizi ilgilendirdiği için Alpagut-Atalan bölgesine yapılmak istenen altın projesi için de bir hazırlıktı. Biz bu yasa tasarısının geçmemesi için bütün alanlarda mücadelenizi sürdürdük. Ankara’da Akbelen ve İkizköylü dostlarımız 17 günlük bir oturma eylemi yaptılar, nöbete başladılar. Sonrasında açlık grevine başladılar. AKP iktidarı bütün bunları görmeyerek insanların yaşamlarını bile feda ettiğini zeytinliklerine, ormanlarına sahip çıkmak için bedel ödemeyi göze aldıklarını göre göre, bile bile bu yasayı şirketlerden siparişle aldıkları halde geçirdiler.”

Doğan, "muhalefet milletvekillerinin de yasanın geçmemesi için kısmen mücadele ettiklerini" belirterek, "Tabii ki biz isterdik bu yasa tasarısı geçmeden önce Meclis’te gerekli görüşmeler yapılıp, gerekli dirençler sergilensin. Ama maalesef bu yasa geçmiş oldu. Yasa geçse bile bu yasanın uygulanmaması için bir direnç sergileyeceğiz. Ülkenin bütün bölgelerinde ağaçlarımızın, ormanlarımızın, tarım alanlarımızın, zeytinliklerimizin şirketlere heba edilmemesi için gereken bütün direnci göstereceğiz” diye konuştu.

Farkındalık oluşturmak amaçlı yaşam nöbetini bu akşam sona erdi.