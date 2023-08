Eskişehir’deki balıkçı esnafı yeni sezona hazırlanıyor

Balıkçı esnafı dükkânlarını boyayıp tezgâhlarını yeni sezon için temiz hale getirmeye başladı.



Eskişehir’de bulunan balıkçı esnafı ve balık restoranları dükkânlarını özenle boyayıp tezgahlarını yeni sezon balıkları için tertemiz hale getiriyor. Balıkçı esnafı, yeni balık sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor.

“Eylül 1’de başlar, Nisan 15’e kadar devam eder”



Eskişehir’de balıkçılık yapan esnaftan Erkan Arslanbenzer, taze balıkların tezgahlarda yerini alacağı yeni sezonun, hem balıkçı esnafı hem de balıkseverler için bereketli ve keyifli geçmesi temennisinde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:



”Yeni sezona hazırlanıyoruz. Şu an dükkan boyamaları, fayansları değiştirmeler, tam hızıyla devam ediyor. Bu arada ufak kayıklarımız çalışıyor. Bir metreden yirmi metreye kadar gırgırlarımız çalışıyor. Şu an gördüğünüz itibariyle hamsi, istavrit, barbun, mezgit, Karadeniz çeşitlerimiz geliyor. Gelmeye de devam edecekler. Bu sene üzücü bir haberimiz var. Palamut geçen sene boldu. Sene yok. Şu zamana kadar hiçbir palamut belli olmadı. Yani bu ne demek? Bu sene palamut yok denenecek kadar az. Yani bu yıl, hamsi, istavrit, mezgit, barbun bolluğu var. Yani bu yıl hamsiden başka şu ana kadar bir şey gözükmüyor. Bugün hamsi geldi. Hamsinin kilosu 120 TL. İstavrit geldi, kilosu 120 TL. Karides geldi, kilosu 150 TL. Bako mezgiti geldi, kilosu 300 TL. Sazan geldi, 70 TL. Çipura, levrek şu an fiyatımız 170 TL. Palamut geldi, palamut tanesi 50 TL, 60 TL arasında. İleride fiyatlar ne olur bilemeyiz. Palamutlar şu an buzhane, taze palamut yok. Şu an tezgâhlarımızda olan palamutlar buzhaneden gelen palamutlardır. Geçen sene hamsi çok kıttı. Paramız bol olduğu için hamsileri yedi. Bu sene de hamsinin bolluğu var. Bu sene sezon sonuna kadar hamsi devam eder. Geçen sene hamsi. On ikinci ayda birinci ayda kesti, çok ufak hamsiler geldi. Ama bu sene Nisan’ın 15 kadar hamsi devam eder. Her tarafta hamsi var. Hamsi bolluğunu var yani. Hamsi fiyatları şu an ufak kayıklar çalıştığı için 120 TL. Büyük kayıklar çıktığı zaman 70 TL, 80 TL ve 100 TL arası gider gelir. Yani bol olduğu zaman 70-80 TL düşer. Kıt olduğu zaman, hava, fırtına olduğu zaman o zamanlar 100-120 TL çıkabilir diyorum."

Et fiyatlarına kıyasla balığın uygun olduğunu söyleyen Arslanbenzer, "Hamsi 100 lira, 120 lira. Normal bence 120 lira. Sazan 70 lira. Yani en uygunu balık. Denizin kuru fasulyesi balık olduğu için mecburen gene deniz balkonuna iyi olacaklar. Eylül 1 gibi başlayacak desek, Nisan 15’e kadar devam edecek Allah’ın izniyle” dedi.