Eskişehir’deki fabrikada yangını kontrol altında, 6 işçi dumandan etkilendi

Eskişehir’de faaliyet gösteren bir fabrikanın marangozhane bölümündeki depoda bulunan kartonlardan kaynaklandığı belirtilen bölümde çıkan ve kontrol altına alınan yangında büyük panik yaşanırken, 6 işçi dumandan etkilendi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 14’üncü cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın korkuttu. Fabrikada bulunan kartonların henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonrasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında yoğun dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Yangın kontrol altına alındı"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya yangınla alakalı, "Bölgemizde bir yangın meydana geldi, Korel tesislerinde. Havaların sıcak olması ve fabrikamızın büyük olması nedeniyle ilk başta çok endişelendik. Ancak korkulan gibi bir durum yaşanmadı. Yangın, ilk andan itibaren Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün itfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız ya da ciddi bir sıkıntımız yok. Sadece dumandan etkilenen 6 kişi var; ancak bunlar yaralı değil, yalnızca dumandan etkilendikleri için kontrolleri sürüyor" dedi.

"Karton atıklarının bulunduğu alanda başlayıp orada sınırlı kaldı"

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ise Hakkı Sarpkaya şöyle konuştu;

"Yangının çıkış nedeni, fabrikanın yan tarafında bulunan karton atıklarının sıcaklık etkisiyle kompresörle birlikte tutuşması gibi görünüyor. Ancak kesin bilgiyi itfaiye raporundan öğreneceğiz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Yangın söndürüldü. Dediğim gibi, hem Bölge Müdürlüğümüzün itfaiyesi hem de Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi hızla müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patlama ya da fabrikanın üretim sahasına sıçrama gibi bir durum söz konusu değil. Yangın, dışarıdaki karton atıklarının bulunduğu alanda başlayıp orada sınırlı kaldı. Çok şükür can kaybımız yok, bu en sevindirici yanı. Mal kaybı da yok. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırılmadı; 112 ambulans ekipleri tesis içinde kendilerine müdahale etti. Hastanelik bir durum söz konusu değil."