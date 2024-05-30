Eskişehir’deki hidroelektrik santralında patlama: 15 işçi hastaneye kaldırıldı
Eskişehir’deki Gökçekaya Hidroelektrik Santralı'nın Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlamada 15 işçi yaralandı. Çıkan yangında 15 işçi dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı.
Eskişehir’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santralı'nın Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralda görev alan 15 işçi, dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.