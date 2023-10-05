Eskişehir’deki silahlı çatışmayla ilgili 1 tutuklama

Eskişehir’de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili bir şahıs tutukladı.

Dün Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın arka girişinde meydana gelen olayda, Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Yurdusever arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Çıkan silahlı çatışma sonucunda Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ve 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever yaralanmıştı. Hüseyin Yurdusever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla yaralanan 19 yaşındaki Süleyman T., Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından çıkardığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Hüseyin T.’nin ise tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Hüseyin Yurdusever, Muttalip Orta Mahalle Mezarlığına defnedildi.