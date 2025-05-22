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Eskişehir’deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.05.2025 10:33
  • Giriş: 22.05.2025 10:33
  • Güncelleme: 22.05.2025 10:33
Kaynak: İHA
Eskişehir’deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saat 09.00 sularında Sakarya-1 Caddesi’nde, Eskişehir Esnaf Kefalet Kooperatifi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile kamyonet çarpıştı.

Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralanırken, kamyonet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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