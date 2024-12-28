Eskişehir’e karla karışık yağmur geliyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge geneli için aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öğrenildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Eskişehir ve çevre illerde güney kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Kütahya çevrelerinde kuvvetli kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı bekleniyor. Hava sıcaklığı 3-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde doğu ve güneydoğu, yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette; Kütahya çevrelerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 10 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 2 derece ile Mihalıççık ve İnönü olacağı tahmin ediliyor.