Eskişehir’e soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yüksek oranda düşmesi ve kar yağışının etkili olması beklenirken, muhtemel riskler konusunda Meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren 12 ila 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Bölgeyi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra ise yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendiriliyor. Pazar günü yağışların Bursa’nın doğusu, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde de aralıklı karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Ayrıca, söz konusu meteorolojik hadisenin 23-27 Kasım 2024 tarihleri arasında beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir’de hava sıcaklığının eksi 5 ila 1 derece aralığında olacağı ifade edildi.