Eskişehir’e trafiğe yakıtlı araç ayısı 366 bin 49’a yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 366 bin 49 ’a ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 401 adet artarak, 366 bin 49 ’a ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 203 bin 986 adeti otomobil, 58 bin 702’si motosiklet, 55 bin 22 adeti kamyonet, 28 bin 432 adeti traktör, 11 bin 624 adeti kamyon, 4 bin 439 adeti minibüs, 2 bin 652 adeti otobüs, bin 192 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389’a ulaştı.