Eskişehir’i maden çöplüğü yapmayın

Koza Altın’ın Eskişehir Sivrihisar ilçesi Kaymaz mahallesindeki entegre maden projesinin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapıldı. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'ndan Avukat Mert Yedek, projenin ÇED süreçlerinin usule aykırı olduğunu belirterek "Çanakkale maden projesiyle birlikte Kaymaz Altın madenine taşınacak cevher projeleri Eskişehir’i maden çöplüğüne döndüreceği açıktır" dedi.

Avukat Yedek, İDK öncesi BirGün'e yaptığı açıklamada, açılacak maden ocağı projesiyle 490 km uzaklıktaki Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılmasının planlandığını söyledi. Yedek "Bu madencilik katliamı uğruna 5 milyon 500 bin metreküp kapasiteyle mahkeme kararlarına rağmen yapılan üçüncü zehir atık barajına taşınması planlanıyor" diye konuştu.

Projede Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerinin usulüne uygun yapılmadığına dikkat çeken Yedek "Özellikle proje içerisinde Eskişehir’e olan etkileri hiçbir surette değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla ÇED yönetmeliği gereğince entegre projelere uygulanacak usullere uyulmamıştır. Çanakkale maden projesiyle birlikte Kaymaz Altın madenine taşınacak cevher projeleri Eskişehir’i maden çöplüğüne döndüreceği açıktır. Sarıcakaya, Tepebaşı, Bozüyük, Erzurum, Ürgüp, Söğüt ve Gediz’den de maden taşınması planlanmaktadır. Bütün bu projelerin kümülatif bir etki değerlendirmesine tabi kılınması gerekmektedir" dedi.

HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Projenin aynı zamanda Kaymaz halkının içme suyuna erişimi ve ciddi sağlık problemlerine de yol açacağını dile getiren avukat Yedek, şöyle devam etti:

"Kaymaz'a dair özel bir kanser taramasına ihtiyaç varken hiçbir sağlık etki değerlendirmesi yapılmaması halk sağlığının hiçbir surette önemsenmediğinin kanıtıdır. Ayrıca '3. Maden Atık Depolama Tesisi (MAD-3)’ projesi yürütmeyi durdurma ve iptal kararına karşın söz konusu inşasına devam edildiği hatta bu inşaatın tamamlandığına dair mahkeme kararlarını uygulamakla görevli yetkilileri, mahkeme kararına rağmen tesisin inşasına kimlerin izin verdiği, söz konusu atık barajı inşaatının neden mühürlenmediği ve denetlenmediği konularında açıklama yapmaya davet etmiş, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını talep etmiştik. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde ilan edilen basın bildirisinde, yürütmeyi durdurma kararından sonra bakanlık tarafından söz konusu işletmede 8 adet denetim gerçekleştirilmiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal kararı verilen ‘3. Maden Atık Depolama Tesisi (MAD-3)’ projesi ile ilgili herhangi bir inşai faaliyet ve/veya depolama faaliyetinin olmadığı, Kaymakamlığa yazılan Bakanlık yazılarına istinaden mahkeme kararı doğrultusunda inşai faaliyetin durdurulmuş olduğu duyurulmuş, bu yönde şüphelerimizi dile getiren bizler toplumu manipüle etme amacında olmakla itham etmiştir. Bütün bu hususlarla Bakanlığın gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu uydu görüntüleriyle doğa ve yaşam platformu olarak kanıtlamamız üzerine Bakanlık hâlâ sessizliğini korumaktadır. Kaymaz altın madeninin bu denetimsizlikle maden faciasına dair endişelerimizi güçlendirmektedir. Bütün bu sebeplerle İDK’de Bakanlığa gerekli itirazlarımızda bulunup maden projesinin ÇED sürenin sonlandırılması için elimizden gelen bütün mücadeleyi sarf edeceğimizi bildiririz.”