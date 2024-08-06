Eskişehir’in en verimli toprağına göz koydular

Haber Merkezi

Odunpazarı Kent Konseyi Eskişehir’in Alpagut ve Atalan Mahallelerine yapılmak istenen altın- gümüş madenine karşı bir araya geldi. Hamamyolu Caddesi’nde bulunan Anıt Ağaç’ın önünde konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Kumru, şunları söyledi:

“Eskişehirimizin en özel ve verimli topraklarının bulunduğu bu bölgede yapılacak siyanürlü altın madenciliği, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletecek; geleceğimizi tehdit edecektir. İliç’teki facianın acısı henüz dinmemişken böyle bir projeyi gündeme getirmek, felakete zemin hazırlamakta. Alpagut ve Atalan bölgemiz, sadece bölge halkının gıda ihtiyacını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda şehrimizin ve ülke tarımının önemli bir parçasını oluşturmakta. Ülkemizin en kaliteli zeytinlerinin yetiştiği, domates ve yeşil sebze yetiştiriciliğinde üst seviyede olduğu bölgede bu proje kabul edilemez."