Eskişehir’in ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 3 Eylül Pazar günü Eskişehir’in doğu ve güney ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi sarı kodlu meteorolojik uyarısı yayınlandı. Yayınlanan uyarıya göre, 3 Eylül 2023 Pazar gününün ilk saatlerden itibaren Eskişehir’in doğu ve güney ilçelerinde (Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Han, Beylikova, Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık) kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yapılan uyarıda vatandaşların meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.