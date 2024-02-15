Eskişehir’in yüksek kesimleri beyaza büründü
Kaynak: İHA
Eskişehir’in yüksek kesimde yer alan bazı mahallelerinde etkili olan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Hekimdağ Mahallesi ve Sarıcakaya bazı mahallelerinde gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.
Kar nedeniyle kapanan yollar ekiplerce açıldı. Isınan havaların ardından yeniden kendini hissettiren soğuk ve ardından yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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