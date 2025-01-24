Eskişehir’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması, hava sıcaklığının ise 4 ila 8 derece düşmesinin beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olacağı, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Bursa ve Kütahya il geneli ile Bilecik’in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli şekilde olması, hava sıcaklığının 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarın ise; Güneydoğu ve Doğu, Bursa ve Kütahya çevrelerinde Güney ve Güneybatı yönlerden; yarın Batı ve Kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Meteoroloji kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı

Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yağışların Bursa ve Kütahya illeri geneli ile Bilecik ili güney kesimleri ve Eskişehir’in yükseklerinde yer yer kuvvetli yağmur, rakımı bin metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, akşam saatlerinden sonra ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Öte yandan, Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının eksi 2 dereceyle Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde, en yüksek sıcaklığın ise 9 derece ile Mihalgazi ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.