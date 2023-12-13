Eskişehirli judocular Türkiye derecesi elde etti

Eskişehirli sporcular, Okul Sporları Judo Gençler Grup müsabakalarında bir 3’üncülük, iki 5’incilik derecesi elde etti.

Okul Sporları Judo Gençler Grup Müsabakaları, 10-12 Aralık tarihleri arasında Uşak’ta düzenlendi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada mindere çıkan Eskişehirli sporcular, Türkiye derecesi elde etti. Turnuvada +70 kilogramda mücadele eden Feyza Kartal, 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca 50 kilogramda mindere çıkan Ömer Taylan Özkılınç ile 81 kilodaki Muhammed Görkem Çapraz 5’inci oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç sporcuları tebrik etti.