Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehirliler, açık havanın tadını çıkarttı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 18:15
  • Giriş: 15.02.2025 18:15
  • Güncelleme: 15.02.2025 18:15
Kaynak: İHA
Eskişehirliler, açık havanın tadını çıkarttı

Eskişehir’de havanın güneşli olmasını fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşlar hafta sonunu kent merkezinde değerlendirdi.
Meteoroloji verilerine göre; Eskişehir’de hava sıcaklığının artması beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının 16 derece olması öngörüldüğü belirtildi. Sıcak havalara kavuşan vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar gezmeye çıkarken, bazıları da banklarda oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

BirGün'e Abone Ol