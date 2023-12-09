Eskişehirliler yağmurdan memnun

Eskişehir’de yaklaşık 2 gündür etkisini sürdüren yağmurlardan vatandaş memnun olduğunu dile getirdi.

Kent genelinde iki gündür etkili bir şekilde yağan yağmur, çiftçilik ve manavcılık ile ilgilenen vatandaşları mutlu etti.

Eskişehir’de çiftçilik ve sebze satıcılığı yapan Recep Çelik 2 gündür zayıf fakat devamlı bir şekilde yağan yağmurdan memnun olduğunu dile getirirken, “Maşallah, çok güzel yağmur yağıyor. Allah, bol bereket versin; afetlerden korusun. Bir haftadır yağıyor aralıksız bir şekilde. Bu yağış çiftçilerimiz için çok iyi oluyor. Ben de çiftçiyim. Ürünlerimiz iyi beslenmiş oluyor. Ben bereket olarak görüyorum yağmurları. İnşallah bu şekilde yavaş yavaş ve sürekli olarak yağmaya devam eder. Çiftçilerin ürünlerinin beslenmesinin yanında barajlarımız da doluyor. O bakımdan da çok faydalı yağmurun yağması. Ama yine de tasarruflu kullanalım. Su, insanoğlu için çok büyük bir nimet, israf etmeyelim. Suyun kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.