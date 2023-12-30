Eskişehirspor 2023’ü galibiyetle kapattı

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Çilimli Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek hem liderliğini sürdürdü hem 2023 yılını galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grupta lider durumda olan Eskişehirspor, deplasmanda Çilimli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çilimli İlçe Stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Eskişehirspor, karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Sergen Şakirler’in golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Eskişehirspor rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Eskişehirspor, grupta puanını 28’e yükseltti. Yeni teknik direktörü Levent Kartop ile ilk maçına çıkan kırmızı siyahlı ekip, böylece 2023 yılını da galibiyetle kapattı.