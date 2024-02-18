Eskişehirspor 5 golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 16. haftasında Eskişehir Yunusemrespor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Eskişehirspor, ligin 16. haftasında Eskişehir Yunusemrespor ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan müsabakada Eskişehirspor, Erkan Kuruçay’ın 3. ve 20. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda 56. dakikada Fatih Çakır’ın, Sergen Şakirler’in de 66 ve 87. dakikalarda attığı golleriyle farkı açan Eskişehirspor, karşılaşmayı 5-0 bitirerek galip gelen taraf oldu.

Aldığı galibiyetle puanını 38’e çıkartarak gruptaki liderlik pozisyonunu korumaya devam eden Eskişehirspor, önümüzdeki hafta Sincan Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.