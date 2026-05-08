Eskişehirspor – Ayvalıkgücü Belediyespor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

TFF 3. Lig Play-Off heyecanı hız kesmeden devam ederken, futbolseverlerin gözü şimdi Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasında oynanacak kritik rövanş karşılaşmasına çevrildi. İlk maçta aldığı 2-0’lık galibiyetle avantajı eline geçiren Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda tur biletini almak isterken, Eskişehirspor ise taraftarı önünde tarihi bir geri dönüş peşinde olacak. Mücadelenin tarihi, saati, yayın kanalı ve maç öncesi tüm detaylar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ESKİŞEHİRSPOR – AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 3. Lig Play-Off rövanş mücadelesinde Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 8 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR – AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele saat 20.00’de başlayacak. Rövanş karşılaşmasının başlamasıyla birlikte iki takım da 2. Lig hedefi için sahaya çıkacak.

ESKİŞEHİRSPOR – AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor – Ayvalıkgücü Belediyespor maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Tivibu platformu üzerinden maçı canlı olarak izleyebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Kritik rövanş mücadelesi Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak. Binlerce taraftarın tribünlerde yer alması beklenirken, stadyumda oldukça yüksek tempolu ve atmosferi güçlü bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

İLK MAÇTA AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Serinin ilk karşılaşmasında Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında etkili bir futbol ortaya koyarak Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu skorun ardından Balıkesir temsilcisi rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Ayvalıkgücü Belediyespor;

Galibiyet alırsa tur atlayacak,

Beraberlik halinde üst tura yükselecek,

Tek farklı mağlubiyette yine turu geçen taraf olacak.

Eskişehirspor’un ise turu geçebilmesi için taraftarı önünde farklı bir galibiyet alması gerekiyor.

2. LİG YOLUNDA KRİTİK 90 DAKİKA

Her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede, oyuncuların sahaya yüksek motivasyonla çıkması bekleniyor. Ayvalıkgücü Belediyespor elde ettiği skor avantajını korumayı hedeflerken, Eskişehirspor taraftar desteğini arkasına alarak geri dönüş planları yapıyor.

Play-Off mücadelelerinde alınacak sonuçlar yalnızca sezonu değil, kulüplerin gelecek planlamasını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİRSPOR – AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇ BİLGİLERİ

Maç Eskişehirspor – Ayvalıkgücü Belediyespor Tarih 8 Mayıs 2026 Cuma Saat 20.00 Stadyum Eskişehir Yeni Stadyumu Yayın Kanalı Tivibu Spor İlk Maç Sonucu Ayvalıkgücü Belediyespor 2-0 Eskişehirspor

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Balıkesir temsilcisi, ilk maçta elde ettiği skor avantajını kullanarak deplasmandan istediği sonucu almayı amaçlıyor. Teknik ekip ve oyuncuların maç öncesinde oldukça motive olduğu belirtilirken, takımın kontrollü bir oyun anlayışıyla sahada olması bekleniyor.

Özellikle savunma güvenliğini ön planda tutması beklenen Ayvalıkgücü Belediyespor, kontra ataklarla etkili olmayı hedefleyecek.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARI TRİBÜNLERİ DOLDURACAK

Eskişehirspor taraftarının rövanş maçına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Takımlarını desteklemek isteyen binlerce futbolseverin Eskişehir Yeni Stadyumu’nda yer alacağı öğrenildi.

Ev sahibi ekip, taraftar desteğini avantaja çevirerek erken gol bulmayı ve maçın kontrolünü ele almayı hedefleyecek.

