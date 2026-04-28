Eskişehirspor - Balıkesirspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 3. Lig Play-Off heyecanı doruk noktasına ulaşırken, iki köklü kulüp kader maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçın ardından tüm gözler rövanş mücadelesine çevrilmiş durumda. İşte kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar…

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı, 28 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele saat 20:00’de başlayacak.

Bilgi Detay Maç Eskişehirspor - Balıkesirspor Tarih 28 Nisan 2026 Salı Saat 20:00 Stadyum Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu Organizasyon TFF 3. Lig Play-Off

ESKİŞEHİRSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi netleşti. Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Yayıncı kanal: Tivibu Spor

Yayın türü: Canlı ve şifresiz

Dijital takip: Canlı skor ve anlık gelişmeler platformlarda yer alacak

PLAY-OFF RÖVANŞINDA BÜYÜK HEYECAN

TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur rövanş mücadelesi, iki takım için de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Süper Lig geçmişine sahip olan Eskişehirspor ve Balıkesirspor, yarı final bileti için sahaya çıkacak.

Eskişehir’de Kapalı Gişe Atmosfer Bekleniyor

Karşılaşmanın oynanacağı Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda yoğun taraftar ilgisi bekleniyor. Özellikle gece oynanacak olması, atmosferi daha da etkileyici hale getirecek. Tribünlerin tamamen dolması ve “kapalı gişe” bir ortam oluşması öngörülüyor.

İLK MAÇ SONUCU VE TUR İHTİMALLERİ

Balıkesir’de oynanan ilk karşılaşmayı Balıkesirspor 2-1 kazanarak avantaj elde etti. Ancak rövanş maçı öncesinde her iki takım için de tur ihtimalleri devam ediyor.

Eskişehirspor Nasıl Tur Atlar?

İki veya daha fazla farklı galibiyet alırsa tur atlar

Tek farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gider

Balıkesirspor Nasıl Tur Atlar?

Her türlü galibiyet tur getirir

Beraberlik durumunda da tur atlayan taraf olur

MAÇIN ÖNEMİ VE KRİTİK DETAYLAR

Bu karşılaşma, sadece bir Play-Off mücadelesi değil, aynı zamanda iki köklü camianın yeniden yükseliş yolculuğunda önemli bir eşik niteliği taşıyor. Kazanan takım yarı finale yükselerek hedeflerine bir adım daha yaklaşacak.

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı ne zaman?

28 Nisan 2026 Salı günü oynanacaktır.

Maç saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacaktır.

Eskişehirspor - Balıkesirspor maçı hangi kanalda?

Maç Tivibu Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanacaktır.

İlk maç kaç kaç bitti?

İlk maçı Balıkesirspor 2-1 kazandı.

Hangi sonuçlar tur getirir?

Eskişehirspor’un iki farklı galibiyeti tur getirir. Balıkesirspor ise galibiyet veya beraberlik halinde tur atlar.