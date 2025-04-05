Eskişehirspor deplasmanda puanla dönmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden ve yarın Mersin’de deplasmana çıkacak olan Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu’nu yenerek rakipleri ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Eskişehirspor, ligin 21. haftasında evinde karşılaştığı 2 Eylül SK’yi Necati Önal’ın golleriyle 2-0 mağlup etmişti. Ramazan Bayramı çerçevesinde 3 günlük tatil yapılmasının ardından takım oyuncuları Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başladı. Maç hazırlıklarını tamamlayan Eskişehirspor, deplasman için dün akşam 23.00’da Mersin’e doğru yola çıktı. An itibariyle 55 puan ile ligde lider konumda bulunan siyah-kırmızılı ekip, yarın saat 15.00’da Tarsus Burhanettin Kocamaz Stadyumu’nda oynanacak maçta Tarsus İdman Yurdu’nu mağlup ederek ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.