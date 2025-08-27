Eskişehirspor genç sporcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 27.08.2025 16:37
  • Giriş: 27.08.2025 16:37
  • Güncelleme: 27.08.2025 16:37
Kaynak: İHA
Eskişehirspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon U19 takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor altyapısından yetişerek profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Eskişehirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Baran’a "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

