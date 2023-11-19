Eskişehirspor, Gölbaşı Belediyespor’u mağlup etti
Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, ligin 6. haftasında Gölbaşı Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Eskişehirspor ve Gölbaşı Belediyespor saat 14.00’te Yeni Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı.
Maçın 45. dakikasında Sergen Şakirler’in golüyle 1-0 öne geçen Eskişehirspor, 65. dakikada Sezer Akyüz’ün golüyle aradaki farkı açarak 2-0 skorla galip geldi.
Bu maçla birlikte Eskişehirspor 3 puan daha kazanırken, Gölbaşı Belediyespor deplasmandan mağlubiyetle döndü.
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