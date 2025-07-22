Eskişehirspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekibinden Eskişehirspor, yeni kadrosuyla sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup son haftasında 3. Lig’e çıkmıştı. Şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-kırmızılı ekip, yapılan kutlamaların ardından kadrosuyla ilgili çalışmalara başlamıştı. Son olarak Egemen Günce’yi transfer eden ve Okan Sarı ile yeniden anlaşma sağlayan Eskişehirspor, yeni kadrosuyla birlikte 2025-2026 sezonun ilk antrenmanını Teknik Direktör Serdar Göçerler ve ekibinin yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sezonun ilk antrenmanından çekilen kareler, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.