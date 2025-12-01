Eskişehirspor ve Karşıyaka'dan centilmenlik mesajı

TFF 3. Lig 4. Grup’ta hafta sonunda karşılaşacak olan Eskişehirspor ve Karşıyaka, maç öncesi taraftarlara yönelik karşılıklı bilet indirimleriyle dikkat çekti. Geçmişte aralarındaki maçlar sık sık gerginliklere sahne olan iki kulüp, son yıllarda tribün ve saha içinde gösterdikleri olumlu tavırları bu kez bilet fiyatlarına yansıttı.

Eskişehirspor, ev sahibi olacağı mücadelede Karşıyaka taraftarları için bilet fiyatını 35,5 TL olarak belirledi. Karşıyaka ise bu jesti karşılıksız bırakmayarak ikinci yarıda İzmir’de oynanacak rövanş maçında Eskişehirspor taraftarları için bilet fiyatını 26 TL’ye düşürdüğünü açıkladı.

Ligde üst sıraları zorlayan iki ekipten Karşıyaka, 11 maç sonunda namağlup 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son dört maçını kazanarak çıkışa geçen Eskişehirspor ise 23 puana yükselerek üçüncülüğe tırmandı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında Karşıyaka’nın yedi oyuncusu, Eskişehirspor’un ise iki profesyonel futbolcusu ceza almıştı.

KARŞIYAKA’DAN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Karşıyaka yönetimi, Eskişehirspor’un bilet indirimi üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir’de oynanacak karşılaşma öncesi deplasman bilet fiyatlarını 35.50 TL olarak belirleyen Eskişehirspor Başkanı Sayın Ulaş Entok’a ve Eskişehirspor camiasına teşekkür ederiz. Bu uygulama, rekabetin ötesine geçen bir dayanışma kültürü oluşturulmasının değerli bir örneğidir. Biz de karşılaşmanın ikinci yarısında İzmir’de oynanacak maç için deplasman tribünü bilet fiyatını 26 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz.”

‘SIRALAMAYA DEĞİL SÜRECE BAKIYORUZ’

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Eskişehirspor karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Denizli İdmanyurdu maçında cezalı oyuncularının yokluğunda altyapıdan gelen gençlerle alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirten Basatemür, şunları söyledi:

“İyi mücadele ederek kazandık ve oyundan memnunuz. Eskişehirspor maçı zorlu olacak ancak bizim için iç saha ya da deplasman fark etmiyor. Hücum odaklı oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sezon uzun bir maraton, nisan ayında tamamlanacak. Bu nedenle şu aşamada sıralamaya değil, kendi oyunumuza odaklanıyoruz. Eskişehir maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve umarım istediğimiz sonucu alırız.”