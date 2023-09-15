Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Eskişehirspor, 2023-2024 Bölgesel Amatör Lig sezonu için hazırlıklarına devam ediyor.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Eskişehirspor, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekip Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı.

Teknik Direktör İbrahim Baş yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olduğu görüldü.

Antrenman topla yapılan çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Eskişehirspor, geçtiğimiz gün oynadığı iki farklı hazırlık maçında Nilüfer Belediyespor’a 1-0 ve 4-1’lik skorlarla mağlup olurken, bugün ise saat 16.30’da Polatlı Belediye Spor ile Polatlı İlçe Stadyumu’nda bir özel maç daha oynayacak.