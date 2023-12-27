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Eskişehirspor yeni teknik direktörü gözetiminde ilk idmanını yaptı

Ajans Haberleri
  • 27.12.2023 17:06
  • Giriş: 27.12.2023 17:06
  • Güncelleme: 27.12.2023 17:06
Kaynak: İHA
Eskişehirspor yeni teknik direktörü gözetiminde ilk idmanını yaptı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta lider durumda olan Eskişehirspor’da futbolcular, yeni teknik direktörü Levent Kartop yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig’in 12. haftasında cumartesi günü oynayacağı Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Levent Kartop yönetiminde sürdürdü.

Teknik Direktör Levent Kartop, teknik heyetindeki Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde futbolcularla tanıştı.

Futbolcular, gerçekleştirilen toplantının ardından günün antrenmanını yaptı. 

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