Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı
Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 20. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kırşehir Gençlik Hizmetleri’ni 3-0 mağlup etti.
Ligde 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik’in istifalarını vermesinin ardından göreve başlayan Önder Karaveli yönetiminde ilk maçına Kırşehir Gençlik Hizmetleri karşısında çıktı.
Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor, Fatih Çakır’ın 12. dakikada attığı golle 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda ise Ercan Kuruçay’ın 50. ve Fatih Çakır’ın 59. dakikalardaki golleriyle aradaki maç 3-0’lık Eskişehirspor galibiyetiyle sonuçlandı.
Eskişehir ekibi, bu galibiyetle birlikte puanını 45’e çıkardı.
Eskişehirspor, önümüzdeki hafta Alaplı Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.