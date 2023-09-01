Eskişehirspor’a 7 taze kan

Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde 7 genç futbolcu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, kadrosuna 7 genç oyuncu dahil etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adanaspor’dan 19 Ocak 2004 doğumlu Resul Karakoyun, Alanyaspor’dan 12 Ocak 2004 doğumlu Berke Çelik ve 2 Aralık 2004 doğumlu Mustafa Arda Kartal, Manisa FK’dan 9 Mart 2004 doğumlu Sezer Akyüz, Bahçecikspor Trabzonspor Altyapısı’ndan 30 Mart 2002 doğumlu Adem Ağaoğlu, Bodrum FK’dan 13 Ocak 2002 doğumlu Ferit Özler ve İzmir Denizspor’dan 7 Mayıs 2004 doğumlu Yunus Çetin ile sözleşme imzalandığı açıklandı.