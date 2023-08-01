Eskişehirspor’a sol bek takviyesi

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, sol bek oyuncusu Hayrettin Cengiz ile anlaşmaya vardı.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lige (BAL) kadro çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, sol bekini buldu.

Siyah-kırmızılı takım, son olarak Tire 2021 FK’da forma giyen sol bek Hayrettin Cengiz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi Tire’de 4 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Antalyaspor, Kahramanmaraşspor, Düzcespor, Nevşehir Belediye, 23 Elazığ, Kızılcabölük ve İzmirspor ekiplerinde top koşturdu.

Kulüp, Hayrettin Cengiz transferi ile ilgili yaptığı paylaşımında, oyuncuya Eskişehirspor formasıyla başarılar diledi.