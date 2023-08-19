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Eskişehirspor’da ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig ekibi Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 19.08.2023 15:25
  • Giriş: 19.08.2023 15:25
  • Güncelleme: 19.08.2023 15:25
Kaynak: İHA
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Eskişehirspor’da ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının 1. etabını bugün yapılan antrenmanla sonlandırdı.

Yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos’ta başlayan siyah-kırmızılı takım, sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde toplandı. Teknik Direktör İbrahim Baş yönetiminde ısınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman toplu çalışmayla noktalandı.

Teknik Direktör Baş’ın futbolculara üç gün izin verdiği öğrenilirken, takımın ikinci etap kamp çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. 

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