Eskişehirspor’da Önder Karaveli dönemi resmen başladı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor’da göreve getirilen teknik direktör Önder Karaveli için Eskişehirspor tesislerinde imza töreni düzenledi.

Eskişehirspor’da Gölbaşı Belediyespor karşılaşmasından alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Levent Kartop istifasını vermişti. İstifa sonrasında takımın başına geçecek isimin Önder Karaveli olacağı duyurulmuştu.

Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Önder Karaveli imzayı atarak resmen göreve başladı. Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca ise, Önder Karaveli’nin Eskişehirspor’da göreve başlamasında pay sahibi olan bilim adamı Ahmet Başal’a teşekkür etti.