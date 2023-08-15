Eskişehirspor’dan Nejat Biyediç için anma mesajı

Eskişehirspor, eski futbolcu ve teknik direktör Nejat Biyediç’in 12’nci vefat yıl dönümünde bir anma mesajı paylaştı.

Başta Bursaspor olmak üzere birçok Anadolu kulübüne katkı veren Bosna asıllı Nejat Biyediç, 12 yıl önce tedavi gördüğü lösemi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Bir dönem Eskişehirspor’u da çalıştıran teknik adam Biyediç, Türk futbolseverlerin sevgisini kazanmıştı.



Eskişehirspor, eski teknik direktörü Biyediç’in 12’nci vefat yıldönümünde bir anma mesajı paylaştı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk futboluna ve Eskişehirspor’umuza vermiş olduğu hizmet ve emeklerle adını tüm spor kamuoyuna kabul ettirmiş olan eski teknik direktörümüz merhum Nejat Biyediç’i aramızdan ayrılışının 12. yılında, saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.