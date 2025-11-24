Eskişehirsporlu milli kaleci Sinan Alağaç, vefatının 40'ıncı yılında anıldı

(ESKİŞEHİR) - Geçirdiği kalp krizi sebebiyle genç yaşta yaşamını yitiren Eskişehirsporlu milli kaleci Sinan Alağaç, vefatının 40'ıncı yılında kabri başında anıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç "Bugün hala 1965’lerin ruhu bu kentte yaşıyor ve gelecek nesillere örnek oluyor. Buradaki genç kardeşlerimize söylüyorum, Sinan’ın hayatını, sporculuğunu irdelesinler. Kolay kolay Sinan olunmuyor" dedi.

Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra, Alağaç ailesi, Eskişehirspor’un efsane futbolcularından Vahap Özbayer, Burhaneddin Beadini, Serdar Eroy, Feza Baycan, Eskişehirspor Teknik Asbaşkanı Eray Saygılı, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan katıldı.

"Bugün hala 1965’lerin ruhu bu kentte yaşıyor ve gelecek nesillere örnek oluyor"

Ataç, anma törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"40 yıl ne kadar çabuk geçiyor. Rahmetli Sinan, sık sık muayenehaneme gelirdi. Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ demiş. Sanki Sinan’ı görmüş de söylemiş gibi düşünürüm. Eskişehirsporumuz Türkiye’de farklı bir ekoldür. Bugün hala 1965’lerin ruhu bu kentte yaşıyor ve gelecek nesillere örnek oluyor. Buradaki genç kardeşlerimize söylüyorum, Sinan’ın hayatını, sporculuğunu irdelesinler. Kolay kolay Sinan olunmuyor. Nur içinde yatsın. Ben ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum."

Anma programında Eray Saygı, Sinan Alağaç’ın yeğeni Sinan Ören ve Vahap Özbayar da birer konuşma yaparak, duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından Sinan Alağaç’ın kabrine karanfil ve Eskişehirspor forması bırakıldı.