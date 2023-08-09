Eskişehirsporlu oyuncuya mili takım daveti
Kaynak: İHA
Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının forvet oyuncusu Pınarsu Cılız, U19 Mili Takımın Erzurum kampına davet edildi.
Eskişehirspor Kadın Futbol Takımının başarılı forvet oyuncusu Pınarsu Cılız, U19 Kadın Milli Takım daveti aldı.
Siyah-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kadın Futbol Takımımızın 2005 doğumlu forvet oyuncusu Pınarsu Cılız, Kadın U19 Milli Takımımızın Erzurum’da yapacağı kamp çalışmalarına dahil edildi. Camiamızı gururlandıran futbolcumuza ve Milli Takımımıza başarılar dileriz" denildi.
TFF’den yapılan açıklamada, U19 Kadın Milli Takımımın Erzurum’daki hazırlık kampı 13 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi.