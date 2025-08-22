Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehirspor’un Adanaspor’dan yaptığı yeni transferi belli oldu

Ajans Haberleri
  • 22.08.2025 18:33
  • Giriş: 22.08.2025 18:33
  • Güncelleme: 22.08.2025 18:33
Kaynak: İHA
Eskişehirspor’un Adanaspor’dan yaptığı yeni transferi belli oldu

Eskişehirspor 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile anlaşma sağladı.
Eskişehirspor oyuncu transferlerine devam ediyor. Takım yönetimi geçtiğimiz sezon Adanaspor’da forma giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile masaya oturdu. Genç sporcu ile sağlanan görüşmeler sonucunda iki taraflı anlaşma sağlandı.
Eskişehirspor yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cem Güzelbay, Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol