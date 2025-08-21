Eskişehirspor’un Gölcükspor’dan yaptığı yeni transferi belli oldu

Giriş / Abone Ol
  • 21.08.2025 17:10
  • Giriş: 21.08.2025 17:10
  • Güncelleme: 21.08.2025 17:10
Kaynak: İHA
Eskişehirspor 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Emre Koskor ile anlaşma sağladı.
Eskişehirspor oyuncu transferlerine devam ediyor. Takım yönetimi geçtiğimiz sezon Golcükspor’da forma giyen 22 yaşından sağ bek oyuncusu Emre Koskor ile masaya oturdu. Genç sporcu ile sağlanan görüşmeler sonucunda iki taraflı anlaşma sağlandı.
Eskişehirspor yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Emre Koskoca Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

