Eskisini tamir ettir dönemi

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılama telaşına giren veliler, yüksek fiyatlar nedeniyle eski okul çantalarını tamir ettirmeye başladı. Yozgat’ta alım gücü azalan yurttaşların çocuklarının daha önce kullandıkları okul çantalarını, valiz ve bavullarının bozulan fermuarını, kırılan tekerleklerini tamir ettirip, yırtılan yerlerini diktirmek için ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kullandığı çanta fiyatları katlanınca eskileri tamir ettirenlerin sayısında artış yaşandı.

Yozgat’ta ayakkabı tamirciliği yapan 67 yaşındaki Yaşar Kaymaz, 500 TL’ye satılan okul çantasının fiyatının 2 bin 500 TL’ye kadar çıktığına dikkat çekerek “Bu fiyatlara velinin gücü yetecek mi? Hadi bir çocuğuna aldı, öbür çocuğu ne olacak” diye konuştu.

Okul malzemelerinin fiyatlarının çok yükseldiğine vurgu yapan Kaymaz “Tek maaş alan, asgari ücretle geçinmek zorunda olan aileler çocuklarını okutabilmek için zorlanıyor” dedi. 17 bin TL asgari ücrete çalışan bir velinin 2 bin 500 TL’ye çıkan bir okul çantasını almaya gücünün yetmediğini belirten Kaymaz “Şehir dışına üniversiteye gidecek olan öğrenciler de valiz alacak güçleri olmadığın için elinde eski valiziyle tamire geliyor” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ NASIL YAŞAYACAK

“Bu öğrencilerin vaziyetleri ne olacak” diye soran Kaymaz, yurtların, yolların, dolmuşların bile çok pahalı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu öğrenci nasıl yaşayacak? Benden artıracak, öbüründen artıracak, yaşayacak. Başka çaresi yok. Çantasında, ayakkabısında maliyet düşürmeye çalışacak. Yoksa başka türlü geçinemeyecek. Hele Yozgat gibi asgari ücretlinin daha çok olduğu yerde zor. Bunlara kim sahip çıkacak? Mehmet Şimşek Efendi, bana gelip de anlatsın ekonomiyi.”