'Eskort skandalı' doğrulandı: Birtakım hatalar olabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışı teşkilatlarındaki denetim zaaflarını gözler önüne seren süreç, merkezi Viyana’da bulunan ATİB (Avusturya Türk İslam Birliği) bünyesindeki usulsüzlük iddiaları ile başladı.

Kamuoyuna, “Eskort skandalı” olarak yansıyan skandalın perde arkasında, dernek gelirlerinden elde edilen yüz binlerce avronun, kayıt dışı şekilde harcandığı ifade edildi.

İddiaya göre, dernek gelirlerinin önemli bir bölümü eğlence mekânlarında ve “Eskort hizmetlerinde” kullanıldı. Harcamaların, gözden kaçırılmak için “İmamların oturum izni giderleri” gibi kalemlerle sisteme işlendiği de iddialar arasında yer aldı.

PANİKLE YALANLAMA

BirGün’ün skandala yönelik haberlerinin ardından Avusturya Türk İslam Birliği bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Birliğin açıklamasında iddialar, “Asılsız iddia, iftira ve dedikodu” olarak nitelendirildi. ATİB’in açıklamasında öte yandan, “Yıllar önce dedikodusu yapılmış bir konunun bugün yeniden gündeme getirilmesini kötü niyetli yaklaşım olarak görüyoruz” denildi.

Yapılan yalanlamaya karşın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, TBMM’de katıldığı komisyon toplantısında yaptığı konuşmada haberleri doğruladı. Milletvekillerinin Avusturya’da yaşananlara yönelik sorusu üzerine Karaca, BirGün’ün 2025 yılında gündeme getirdiği skandalın 2019 yılında yaşandığını belirterek, “2025 yılında gündeme gelmiş olan ama 2019 yılında Başkanlığımıza ulaşan bir şikâyet üzerine Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından soruşturulmuş ve olaya adı karışan bütün personelin görevine son verilmiştir” diye konuştu.

HATALAR OLABİLİR

Karaca, Diyanet’in konuyla ilgili soruşturma yaptığını ve “Her aşamada idari ve disiplin hükümleri açısından ne gerekiyorsa yapıldığını” savundu. Skandala adı karışanların kurumla ilişkisinin kesildiğini kaydeden Karaca, “Sistem sağlıklı bir şekilde işlemiştir. Dolayısıyla insanın olduğu yerde maalesef istenmese de birtakım hatalar olabilir ve bu hatalar tespit edildiğinde bunun üstünün kapanması ve benzeri herhangi bir şey yapılması asla söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.