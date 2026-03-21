Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya
Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.
Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.