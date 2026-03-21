Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya

Eskrimde Hakan Akkaya, Dünya Kupası Macaristan ayağında gümüş madalya kazandı.

Spor
  21.03.2026 16:05
  Giriş: 21.03.2026 16:05
  Güncelleme: 21.03.2026 16:07
Kaynak: Spor Servisi
Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya
AA

Milli sporcu Hakan Akkaya, Para Eskrim Dünya Kupası'nın Macaristan ayağında gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Budapeşte kentindeki organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emanuele Lambertini'ye 15-6 kaybeden Hakan Akkaya, gümüş madalyanın sahibi oldu.

BirGün'e Abone Ol