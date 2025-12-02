Eskrimde büyük başarı: 2 altın, 1 gümüş

Türkiye eskrim branşında haftayı önemli başarılarla kapattı. Milli sporcular, aynı gün içinde hem Danimarka’da hem de Tunus’ta düzenlenen uluslararası turnuvalarda toplam 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Tunus’un Hammamet kentinde gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupasında podyumun zirvesine çıkan isim Furkan Yaman oldu.

17 ülkeden sporcuların yer aldığı turnuvada Furkan, eleme turlarından itibaren istikrarlı bir performans sergileyerek finale kadar yükseldi ve altın madalyaya uzandı. Bu sonuç, genç milli eskrimci için sezonun en önemli derecelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Aynı organizasyonda Türkiye, takım kategorisinde de önemli bir başarı elde etti. Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Enes Talha Kalender ve Furkan Yamandan oluşan Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, güçlü rakipleri geride bırakarak finale kadar geldi. Final karşılaşmasında ev sahibi Tunus ekibine karşı mücadele eden milliler, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

BAŞARILI PERFORMANS

Diğer yandan Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen Yıldızlar Circuit Epe Takım Turnuvasında mücadele eden Yıldız Kız Epe Milli Takımı da haftaya damgasını vurdu. Zülal Can, Yağmur Yurttaş, Eda Ustabay ve Nil Aksandan oluşan ekip, gün boyunca sergilediği başarılı maçların ardından finalde İsveç’i mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı.

Kazandıkları bu sonuçlarla milliler, hem genç hem de yıldız kategorilerinde uluslararası arenada istikrarlı yükselişlerini sürdürdü. Federasyon yetkilileri, elde edilen derecelerin 2025 sezonu içinde Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde moral verici nitelikte olduğunu belirtti.