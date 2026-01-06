Eskrimde büyük başarı: Dünya Kupası'nda altın madalya

Eskrimci Furkan Yaman, Kolombiya'da düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bogota'da gerçekleştirilen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı sporculardan Furkan Yaman, rakiplerini mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, milli eskrimcilerin 2025 yılında 128 madalya kazandığını, bu başarının Türk eskrimi adına dönüm noktası olduğunu söylemişti.