Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

17 Nisan’da gözaltına alınan Uşak'ın Eşme ilçesinin Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Tozan’ın, Eşmespora bağış toplamak ve Eşme Kilim Festivali’ni düzenlemekle suçlandığı öğrenildi.