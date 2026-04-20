Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

  • 20.04.2026 09:55
  Giriş: 20.04.2026 09:55
  • Güncelleme: 20.04.2026 10:02
Kaynak: ANKA
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

17 Nisan’da gözaltına alınan Uşak'ın Eşme ilçesinin Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Tozan’ın, Eşmespora bağış toplamak ve Eşme Kilim Festivali’ni düzenlemekle suçlandığı öğrenildi.

