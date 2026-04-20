Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan tutuklandı

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 4 kişi hakkında karar açıklandı.

17 Nisan’da gözaltına alınan Uşak'ın Eşme ilçesinin Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, şoförü M.F. ile zabıta personeli İ.U. tutuklama talebiyle, Tozan’ın eşi Burcu Tozan ile S.B. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, M.F. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Burcu Tozan ile S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilmeyen diğer isimlerin ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Tozan’ın, Eşmespora bağış toplamak ve Eşme Kilim Festivali’ni düzenlemekle suçlandığı öğrenildi.