Eşme Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Uşak'ta Eşme Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, başkanvekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Zeki Işık seçildi.

Eşme Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Tozan'ın yerine belediye başkanvekilliği için seçim yapıldı. CHP Grubu'nun adayı Zeki Işık, AKP Grubu'nun adayı ise Altan Aydemir oldu.

Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı. Oylamanın üçüncü turunda Işık 7 oy, Aydemir ise 4 oy aldı.

Belediye Başkanvekilliğine seçilen Zeki Işık, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, "Herkesle ortak bir çalışmamız olacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden işimize devam edeceğiz. İşimizin ağırlığının farkındayım" dedi.

EŞME BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 17 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Tozan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 2 kişi de savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan'da "icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.