Eşme Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yılmaz Tozan gözaltına alındı
Uşak'ta Eşme Belediyesi’ne yönelik “irtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, 1 kişi hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.
Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
"Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü" belirtildi.