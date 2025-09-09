ESMEK’TE 350’den fazla branşta eğitim imkânı

Eskişehir’in eğitim markası haline gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), 2025-2026 güz dönemi kayıtlarına başladı. Kurulduğu günden bu yana 350 bini aşkın kursiyere ulaşan ESMEK, bu yıl da yüz yüze ve online eğitimlerle Eskişehirlilere geniş bir yelpazede kurs imkanı sunuyor.

19 Eylül’e kadar devam edecek olan kayıtlar, kent genelindeki 15 farklı merkezde gerçekleştirilecek. El sanatlarından müziğe, bilişimden yabancı dile, kişisel gelişimden spora kadar 350’den fazla branşta kurslar verilecek. ES-UZEM üzerinden online eğitim seçenekleri de sunularak, her kesimden kursiyerin ihtiyacına cevap verilecek.

ESMEK, kent merkezinde Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Turistik El Sanatları Merkezi, Yunusemre Eğitim Merkezi, Emek Eğitim Merkezi, 71 Evler Eğitim Merkezi, Şirintepe Eğitim Merkezi ve Emek Kafe Sağlıklı Yaş Alma Atölyesi’nin yanı sıra Alpu, Beylikova, Çifteler, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ve Sivrihisar ilçelerinde de eğitimlerini sürdürüyor.

Kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, ESMEK’in resmi web sitesi https://esmek.eskisehir.bel.tr üzerinden veya 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilirler.