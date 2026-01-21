Esnaf anlatıyor: “İnsanlar çocuğunun doğum günü için yarım pasta istiyor”

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde pastanecilik yapan Mehmet Serin, son aylarda işlerin ciddi biçimde düştüğünü ve yurttaşların alım gücünün giderek azaldığını ifade etti. Serin, fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmalarına rağmen müşterilerin alışveriş yaparken zorlandıklarını ve bir müşsterisiyle arasında geçen "yarım pasta" diyaloğunu anlattı.

MALİYETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasının başında artan maliyetlere dikkat çeken Serin şunları söyledi:

"Vatandaşın alım gücü kalmamış. Uygun fiyata verdiğimiz halde alamıyorlar. Bir tane, iki tane, yarım kilo, 750 gram pasta alıyorlar, almakta zorlanıyorlar. Maliyetler çok arttı ama biz zam yapamıyoruz. Bir torba şekeri geçen sene bin 350 liraya alırken şu an bin 850 liraya alıyoruz. Bir teneke yağ yine bin 850 lira, geçen sene bin 400 liraya alıyorduk. Şu an bir teneke yağ alacak gücümüz kalmadı. Şekeri alacak gücümüz yok ama milletin de alım gücü yok. Esnafın gidişatı gidişat değil. Çünkü her şeye zam geliyor, esnaf zam yapamıyor. Müşteriler fiyatları duyunca 'Çok pahalı' diyor, 'Çok yüksek' diyor. Halbuki biz şu an Antep'ten gelen baklavamızın kilosunu 600 liradan veriyoruz. Kuru pastalarımızın kilosu şu an 300 lira."

"İNSANLAR YARIM YAŞ PASTA İSTİYOR"

25 yıldır sektörde olduğunu söyleyen Serin, “Vatandaşın alım gücü kalmamış. Uygun fiyata verdiğimiz halde alamıyorlar. Bir tane, iki tane, yarım kilo, 750 gram pasta alıyorlar; onu bile almakta zorlanıyorlar” dedi ve bir müşterisiyle yaşadığı olayı anlattı.

"Yaş pastalarımızın tanesini 350-450 lira arası verdiğimiz halde milletin alım gücü kalmamış. 'Çok pahalı' diyorlar. Geçenlerde müşterimizin biri geldi bir tane pasta beğendi '400 lira' dedim, dedi ki 'Bunun yarısını veremez misiniz?' Yaş pastanın yarısını istiyorlar. Çocuğunun doğum günüymüş ve çocuğunun doğum gününde vatandaş yarım yaş pasta istiyor. Böyle deyince müşteriye pastayı maliyetine verdik, 400 liralık pastayı 300 liraya verdik. 'Kutlayın' dedik, maksat çocuğu mutlu olsun. Biz de yoksulluktan, yokluktan geldik. İnsanlarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz."